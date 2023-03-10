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10 марта, 07:20

В России возобновлён выпуск биометрических загранпаспортов

"Известия": В России возобновлён выпуск биометрических загранпаспортов

В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Гознак.

Напомним, приём заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации, срок действия которых десять лет, был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы. Увеличение числа заявлений привело к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО "Микрон" был вынужден начать оптимизацию технологических процессов. Тогда же сообщалось, что приём заявлений приостановлен до второй половины марта.

Пресс-служба Минцифры не подтвердила утечки биометрических данных из НИИ "Восход"

Пресс-служба Минцифры не подтвердила утечки биометрических данных из НИИ "Восход"

Загранпаспорта нового типа оснащены уникальным чипом, который содержит данные о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Также россияне могут оформить загранпаспорта старого образца сроком действия на пять лет.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Минцифры об эксперименте с цифровым паспортом. Глава государства отметил, что такие сервисы в высшей степени востребованы и нужно ускорить их внедрение.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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