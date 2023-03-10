В России возобновлён выпуск биометрических загранпаспортов

В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Гознак.

Напомним, приём заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации, срок действия которых десять лет, был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы. Увеличение числа заявлений привело к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО "Микрон" был вынужден начать оптимизацию технологических процессов. Тогда же сообщалось, что приём заявлений приостановлен до второй половины марта.

Загранпаспорта нового типа оснащены уникальным чипом, который содержит данные о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Также россияне могут оформить загранпаспорта старого образца сроком действия на пять лет.