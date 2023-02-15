Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 16:33

Путин поддержал предложение о создании цифрового паспорта

Путин поддержал идею Минцифры об эксперименте с цифровым удостоверением личности

Президент России Владимир Путин положительно оценил инициативу главы Минцифры Максута Шадаева об эксперименте с применением цифрового удостоверения на смартфоне вместо обычного паспорта.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Такие сервисы, они в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, этот проект", — сказал глава государства.

Теперь предстоит определить возможные обстоятельства, при которых будут востребованы цифровые удостоверения личности. Проект документа будет готов к 1 мая этого года.

Паспорт в смартфоне: Все документы россиян будут электронными

Паспорт в смартфоне: Все документы россиян будут электронными

Ранее сообщалось, что российским автовладельцам стала доступна электронная версия водительского удостоверения, которую можно найти в приложении "Госуслуги Авто". Предъявить документы можно будет даже без доступа к Интернету.

Обложка ©

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Минцифры
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров