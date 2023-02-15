Путин поддержал предложение о создании цифрового паспорта

Президент России Владимир Путин положительно оценил инициативу главы Минцифры Максута Шадаева об эксперименте с применением цифрового удостоверения на смартфоне вместо обычного паспорта.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Такие сервисы, они в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, этот проект", — сказал глава государства.

Теперь предстоит определить возможные обстоятельства, при которых будут востребованы цифровые удостоверения личности. Проект документа будет готов к 1 мая этого года.