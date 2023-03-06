Пресс-служба Минцифры не подтвердила утечки биометрических данных из НИИ "Восход"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает утечку биометрических данных из НИИ "Восход" — многофункционального партнёра государства в области информационных технологий. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ведомства.

"Минцифры проводит по этому поводу служебную проверку совместно с ФСБ. Факт утечки не подтверждён. Данные в Сеть не выложены", — говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство информирует о зафиксированной аномальной активности, в том числе из внутренней сети предприятия. Но это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к скрытой информации: данные хранятся в зашифрованном виде, а ключ расшифровки хранится в Гознаке.

Ранее в понедельник телеграм-канал "Раньше всех, ну почти" (РВНП) сообщил о якобы произошедшей утечке биометрических данных граждан России, Казахстана и Республики Беларусь. Источник даже выдвинул предварительную версию произошедшего — мол, источник утечки надо искать внутри НИИ "Восход". Якобы злоумышленник после увольнения проник в систему, воспользовавшись заложенными уязвимостями, и скачал продуктивную базу данных.