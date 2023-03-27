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27 марта, 08:10

Трутнев представил правительству и депутатам Чукотки назначенного врио губернатора

Вице-премьер Трутнев представил правительству и депутатам Чукотки врио губернатора Кузнецова

В Чукотском автономном округе вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил аппарату губернатора, правительству и депутатам временно исполняющего обязанности главы региона Владислава Кузнецова.

Трутнев заявил, что характеризующим фактом нового руководителя является то, что он принял на себя ответственность, возглавив работу Правительства ЛНР в качестве первого заместителя председателя и работал там в течение года.

"Уверен, что, опираясь на мнение людей, на поддержку жителей Чукотки, Владислав Гариевич сумеет сделать много полезного для её развития", — отметил полпред президента.

Путин отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах

Путин отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах

Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства одного из новых регионов России — Луганской Народной Республики.

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Портал государственных органов Чукотского автономного округа

Илья Суриков
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