Трутнев представил правительству и депутатам Чукотки назначенного врио губернатора

В Чукотском автономном округе вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил аппарату губернатора, правительству и депутатам временно исполняющего обязанности главы региона Владислава Кузнецова.

Трутнев заявил, что характеризующим фактом нового руководителя является то, что он принял на себя ответственность, возглавив работу Правительства ЛНР в качестве первого заместителя председателя и работал там в течение года.

"Уверен, что, опираясь на мнение людей, на поддержку жителей Чукотки, Владислав Гариевич сумеет сделать много полезного для её развития", — отметил полпред президента.