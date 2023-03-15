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15 марта, 20:14

Путин отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах

Президент России Владимир Путин высоко оценил потенциал Владислава Кузнецова, назначенного сегодня исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Глава государства обратил внимание на большой опыт управленца в бизнесе и административной работе.

"У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям. Вы и в бизнесе поработали, причём в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Всё говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объёмом ответственности", — сказал Путин в ходе разговора с Кузнецовым в видео-формате.

Глава государства выразил надежду, что новая должность поможет проявить Кузнецову больший потенциал.

"Надеюсь, так оно и будет", — отметил глава государства.

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Напомним, сегодня Путин назначил и.о. главы Чукотки Владислава Кузнецова. Прежде пост губернатора этого региона занимал Роман Копин, он отправлен в отставку по собственному желанию.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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