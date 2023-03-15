Путин отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах

"У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям. Вы и в бизнесе поработали, причём в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Всё говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объёмом ответственности", — сказал Путин в ходе разговора с Кузнецовым в видео-формате.