Путин отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах
Президент России Владимир Путин высоко оценил потенциал Владислава Кузнецова, назначенного сегодня исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Глава государства обратил внимание на большой опыт управленца в бизнесе и административной работе.
"У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям. Вы и в бизнесе поработали, причём в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Всё говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объёмом ответственности", — сказал Путин в ходе разговора с Кузнецовым в видео-формате.
Глава государства выразил надежду, что новая должность поможет проявить Кузнецову больший потенциал.
"Надеюсь, так оно и будет", — отметил глава государства.
Напомним, сегодня Путин назначил и.о. главы Чукотки Владислава Кузнецова. Прежде пост губернатора этого региона занимал Роман Копин, он отправлен в отставку по собственному желанию.