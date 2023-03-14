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Опубликовано 14 марта 2023, 15:55

Госдума приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД РФ

Shutterstock

Shutterstock

Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий считать прекращённым украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

По словам авторов инициативы, из-за текущей политической обстановки граждане РФ, имеющие также гражданство Украины, не могут выйти из него. Вместе с тем наличие украинского паспорта может стать препятствием для устройства на работу, включая государственные и муниципальные органы.

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Также со дня подачи заявления в МВД россияне, отказывающиеся от украинского гражданства, обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, включая получение и использование паспорта этой страны и других документов. За детей до 14 лет заявления могут подать их родители, а за детей-сирот — опекуны или уполномоченные представили организации, где пребывают несовершеннолетние.

Напомним, данный законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в декабре прошлого года. Авторы документа — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артём Туров ("Единая Россия"), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду") и Сергей Леонов (ЛДПР).

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Никита Никонов
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