Госдума приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД РФ

Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий считать прекращённым украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

По словам авторов инициативы, из-за текущей политической обстановки граждане РФ, имеющие также гражданство Украины, не могут выйти из него. Вместе с тем наличие украинского паспорта может стать препятствием для устройства на работу, включая государственные и муниципальные органы.

Также со дня подачи заявления в МВД россияне, отказывающиеся от украинского гражданства, обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, включая получение и использование паспорта этой страны и других документов. За детей до 14 лет заявления могут подать их родители, а за детей-сирот — опекуны или уполномоченные представили организации, где пребывают несовершеннолетние.