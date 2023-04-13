В ряде регионов РФ паспорта подросткам начали вручать в торжественной обстановке

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" запустило программу "Мы — граждане России!". Участникам в десяти регионах 12 апреля в торжественной обстановке вручили паспорта РФ.

Программа "Мы — граждане России!". Видео © Telegram / Движение Первых

"Получение первого паспорта — особенный момент для каждого подростка. Уверены, наши подписчики постарше помнят, как с интересом разглядывали главный документ гражданина, держа его в руках впервые", — указали в телеграм-канале организации.

Там добавили, что эта программа станет новой традицией и охватит все регионы РФ. В организации пообещали рассказывать, как присоединиться к новой акции.