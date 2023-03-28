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28 марта, 16:47

У молодёжного "Движения первых" появился логотип

<p>Официальный логотип молодёжного движения "Первые". Обложка © <a href="https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БудьВДвижении.РФ</a></p>

Официальный логотип молодёжного движения "Первые". Обложка © БудьВДвижении.РФ

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" во время церемонии открытия IV сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи представило официальный логотип. Главные цвета новой эмблемы — красный и белый, она представляет собой цифру 1 на ярком фоне, которая, как стрелочка, указывает наверх. А над символом находится слово "Первые".

В пресс-службе движения рассказали, что этот знак символизирует "постоянное движение, стремление вверх, которое помогает преодолевать трудности и достигать цели".

Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы

Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы

Ранее РДДМ "Движение первых" зарегистрировало телеканал под названием "ДВИЖ". Среди главных задач медиа — распространение ценностей сообщества и пропаганда общественно полезной деятельности.

Ирина Фальке
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