У молодёжного "Движения первых" появился логотип

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" во время церемонии открытия IV сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи представило официальный логотип. Главные цвета новой эмблемы — красный и белый, она представляет собой цифру 1 на ярком фоне, которая, как стрелочка, указывает наверх. А над символом находится слово "Первые".