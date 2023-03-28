У молодёжного "Движения первых" появился логотип
Официальный логотип молодёжного движения "Первые". Обложка © БудьВДвижении.РФ
Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" во время церемонии открытия IV сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи представило официальный логотип. Главные цвета новой эмблемы — красный и белый, она представляет собой цифру 1 на ярком фоне, которая, как стрелочка, указывает наверх. А над символом находится слово "Первые".
В пресс-службе движения рассказали, что этот знак символизирует "постоянное движение, стремление вверх, которое помогает преодолевать трудности и достигать цели".
Ранее РДДМ "Движение первых" зарегистрировало телеканал под названием "ДВИЖ". Среди главных задач медиа — распространение ценностей сообщества и пропаганда общественно полезной деятельности.