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21 марта, 09:18

"Движение первых" зарегистрировало телеканал под названием "ДВИЖ"

В России официально зарегистрирован телеканал движения детей и молодёжи "Движение первых". По информации Роскомнадзора, он получил название "ДВИЖ".

"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 – 84708) в марте 2023 года", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".

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Как ранее рассказывал председатель правления движения Григорий Гуров, среди главных задач медиа — распространение ценностей движения, а также популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности.

Ранее Лайф писал о том, что председатель правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров назвал хорошей идею ввести ношение школьных значков.

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Unsplash

Илья Суриков
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