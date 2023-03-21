"Движение первых" зарегистрировало телеканал под названием "ДВИЖ"

В России официально зарегистрирован телеканал движения детей и молодёжи "Движение первых". По информации Роскомнадзора, он получил название "ДВИЖ".

"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 – 84708) в марте 2023 года", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".

Как ранее рассказывал председатель правления движения Григорий Гуров, среди главных задач медиа — распространение ценностей движения, а также популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности.