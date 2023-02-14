Глава "Движения первых" поддержал идею выдавать школьникам значки за заслуги
Председатель правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров назвал хорошей идею ввести ношение школьных значков, но подчеркнул, что аксессуар должен быть не просто симпатичным дополнением, а атрибутом, выдаваемым за какие-то заслуги.
"Сама идея создания значков как атрибута школьной формы достаточно интересна. Было бы логично, если бы они отражали в том числе принадлежность к начальной, средней или старшей школе. Чтобы выдавались за конкретные дела и поступки, а не просто как дополнение к школьной форме. Тогда бы ценность каждого такого значка для ребёнка была бы несоизмеримо выше", — сказал глава движения в интервью РИА "Новости".
По словам Гурова, участники молодёжной организации планируют заняться разработкой атрибутики "Движения первых" в академии Росмолодёжи "Меганом". Идеи дизайна новых школьных значков будут приниматься и от самих детей, уточнил он.
Ранее замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поручить "Движению первых" разработку дизайна патриотических значков для школьников. Реализация инициативы, по мнению депутата, должна быть осуществлена за счёт государства.
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