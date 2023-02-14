Глава "Движения первых" поддержал идею выдавать школьникам значки за заслуги

"Сама идея создания значков как атрибута школьной формы достаточно интересна. Было бы логично, если бы они отражали в том числе принадлежность к начальной, средней или старшей школе. Чтобы выдавались за конкретные дела и поступки, а не просто как дополнение к школьной форме. Тогда бы ценность каждого такого значка для ребёнка была бы несоизмеримо выше", — сказал глава движения в интервью РИА "Новости".