Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы

Министерство просвещения России поддержало идею о введении значков в качестве элемента школьной формы учеников. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Корнеев в ответном письме на предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести соответствующую инициативу.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — приводит ТАСС текст документа.

Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения РФ дополнительно проработает совместно с РДДМ "Движение первых".