Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы
Министерство просвещения России поддержало идею о введении значков в качестве элемента школьной формы учеников. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Корнеев в ответном письме на предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести соответствующую инициативу.
"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — приводит ТАСС текст документа.
Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения РФ дополнительно проработает совместно с РДДМ "Движение первых".
Напомним, 13 февраля Лантратова предложила поручить "Движению первых" разработку дизайна патриотических значков для школьников. По её мнению, такие элементы формы могли бы стать для подрастающего поколения настоящим предметом гордости, как это было в СССР.
ТАСС / Кирилл Кухмарь