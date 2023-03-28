"Движение первых" возьмёт шефство над памятниками ради сохранения истории
Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" объявило о запуске проекта по сохранению исторической памяти. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель правления организации Григорий Гуров.
"Для нас важно, чтобы все памятные места были местом притяжения для молодёжи, напоминанием о великом подвиге нашего народа. 15 апреля состоится церемониальный старт проекта "Хранители истории", — отметил он.
Гуров подчеркнул, что участники движения возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы. Акция пройдёт по всей России. Дети будут нести почётный памятный караул, облагораживать территорию мемориалов, помогать с их восстановлением, а главное — изучать историю и проводить экскурсии.
Ранее сообщалось, что в России официально зарегистрирован телеканал движения детей и молодёжи "Движение первых". По информации Роскомнадзора, он получил название "Движ".
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