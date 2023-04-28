Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России
Путин подписал закон "О гражданстве Российской Федерации"
Президент России Владимир Путин подписал закон "О гражданстве Российской Федерации", согласно которому для некоторых иностранцев упростятся условия получения гражданства. При этом оно может быть и прекращено в случае создания угрозы национальной безопасности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно нововведениям число требований для получения российского паспорта упрощаются более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключившим контракт о службе в Вооружённых силах РФ не менее чем на год. Вместе с тем вводится институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приёме в гражданство. Оно может быть прекращено при совершении действий, в которых будет усмотрена угроза национальной безопасности страны. При этом это не касается гражданства, приобретённого по рождению. Закон вступит в силу через 180 дней.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа о "цифровом паспорте". Он будет определять случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного варианта.
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