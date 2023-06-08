ВСУ во время наступления понесли первые серьёзные потери на минных полях

Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Первые серьёзные потери противник пронёс при попытке преодоления минных полей. С выходом к минным полям четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — отметил он.

Командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал о провале атаки ВСУ. Видео © Минобороны РФ