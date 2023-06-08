ВСУ во время наступления понесли первые серьёзные потери на минных полях
Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Первые серьёзные потери противник пронёс при попытке преодоления минных полей. С выходом к минным полям четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — отметил он.
Командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал о провале атаки ВСУ. Видео © Минобороны РФ
По словам Романчука, далее в огневое поражение противника включились расчёты противотанковых ракетных комплексов и ВСУ были вынуждены остановиться и отказаться от преодоления минных полей из-за больших потерь.
Напомним, несколько дней назад глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих. А сегодня, 8 июня, стало известно о ещё одной провальной попытке украинских войск прорвать российскую оборону — на Запорожском направлении. За последние сутки украинские потери составили 945 человек личного состава, 33 танка и другая техника.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim