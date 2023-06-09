ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 11:39

Минобороны: ВС РФ уничтожили узел связи бригады теробороны в Запорожской области

ВС России уничтожили узел связи одной из бригад территориальной обороны Украины в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", сказал он.

Кроме того, в районе Дзержинска в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Также в Минобороны сообщили об уничтожении около 410 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Помимо этого, противник потерял четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б".

BannerImage

VK / Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar