Минобороны: ВС РФ уничтожили узел связи бригады теробороны в Запорожской области

ВС России уничтожили узел связи одной из бригад территориальной обороны Украины в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", — сказал он.

Кроме того, в районе Дзержинска в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.