Регион

Уведомления отключены

10 июня, 10:40

Рогов раскрыл численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: Группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч человек

Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он добавил, что основные резервы находятся в отдалении от линии фронта — в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.

Горящие "леопарды" и мёртвая петля: Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Горящие "леопарды" и мёртвая петля: Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Ранее Рогов сообщил, что российские войска обратили бойцов ВСУ в бегство при попытке атаковать Запорожье. По его словам, противник понёс несоизмеримые потери.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров