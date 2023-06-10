Рогов раскрыл численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он добавил, что основные резервы находятся в отдалении от линии фронта — в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.