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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 10:40
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Рогов раскрыл численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: Группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч человек

Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он добавил, что основные резервы находятся в отдалении от линии фронта — в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.

Какие первые итоги контрнаступления ВСУ
Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Ранее Рогов сообщил, что российские войска обратили бойцов ВСУ в бегство при попытке атаковать Запорожье. По его словам, противник понёс несоизмеримые потери.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Никонов
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