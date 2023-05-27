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27 мая, 05:34

Украина выпрашивает у Германии ракеты, способные долететь до Москвы

FAZ: Киев запросил у Германии крылатые ракеты Taurus большой дальности

<p>Крылатая ракета KEPD-150/350 TAURUS. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Taurus_KEPD_350.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Крылатая ракета KEPD-150/350 TAURUS. Обложка © Wikipedia

Киев запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поставить новые вооружения в ходе майского визита в Берлин.

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"Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Минобороны подтверждает, что Украина запросила Taurus", — отмечается в материале.

Как пишет газета, ракеты Taurus предназначены для истребителей четвёртого поколения F-16, которые до этого Киеву пообещал Запад. Однако ряд представителей немецких властей сомневается в том, что будет принято положительное решение по поставкам ракет, учитывая их характеристики и то, как они могут использоваться, несмотря на обещания Киева не применять западные истребители для атак на Россию. Не исключено, что власти Украины могут устроить неконтролируемую эскалацию войны, считают в ФРГ.

"Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы", — говорится в материале.

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Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов поставить Киеву истребители F-16. При этом его позицию разделили не все, например, Португалия решила не отдавать Украине свои самолёты. В Испании также не смогли помочь Киеву с истребителями. Помимо этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что решение о поставках Киеву F-16 ещё не принято.

Николь Вербер
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