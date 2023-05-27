Украина выпрашивает у Германии ракеты, способные долететь до Москвы

Киев запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поставить новые вооружения в ходе майского визита в Берлин.

"Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Минобороны подтверждает, что Украина запросила Taurus", — отмечается в материале.

Как пишет газета, ракеты Taurus предназначены для истребителей четвёртого поколения F-16, которые до этого Киеву пообещал Запад. Однако ряд представителей немецких властей сомневается в том, что будет принято положительное решение по поставкам ракет, учитывая их характеристики и то, как они могут использоваться, несмотря на обещания Киева не применять западные истребители для атак на Россию. Не исключено, что власти Украины могут устроить неконтролируемую эскалацию войны, считают в ФРГ.