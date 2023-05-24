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24 мая, 16:24

Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву F-16 ещё не принято

НАТО ещё не приняло решение о поставках Украине истребителей F-16. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, добавив, что это будет зависеть от развития ситуации "на земле".

"В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолёты. Когда и как это произойдёт, ещё предстоит решить", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.

В зоне риска: В чём опасность истребителей F-16 на Украине

В зоне риска: В чём опасность истребителей F-16 на Украине

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о готовности Брюсселя в скором времени поставить истребители F-16 Киеву. При этом Португалия, например, решила не отдавать Украине свои самолёты, отказала Киеву и Испания.

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Getty Images / Harald Tittel

Александра Вишнякова
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