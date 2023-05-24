Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву F-16 ещё не принято

НАТО ещё не приняло решение о поставках Украине истребителей F-16. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, добавив, что это будет зависеть от развития ситуации "на земле".

"В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолёты. Когда и как это произойдёт, ещё предстоит решить", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.