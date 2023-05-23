Ещё одна страна ЕС отказалась поставить ВСУ истребители F-16

Испания не может помочь Украине ни с поставками истребителей F-16, ни с обучением пилотов. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

"У Испании есть F-18 и Eurofighter, у каждого [типа] боевых самолётов своя собственная динамика обучения", — сказала Роблес на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, уточнив, что Мадрид не может помочь Киеву с обучением пилотов.

Она напомнила, что королевство уже передало Украине шесть танков Leopard, а также анонсировала отправку четырёх боевых машин, которые сейчас ремонтируются.