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23 мая, 09:08

Ещё одна страна ЕС отказалась поставить ВСУ истребители F-16

Министр обороны Испании Роблес: Мадрид не может помочь Киеву с поставками F-16

<p>Обложка © Getty Images / Giovanni Colla / Stocktrek Images</p>

Обложка © Getty Images / Giovanni Colla / Stocktrek Images

Испания не может помочь Украине ни с поставками истребителей F-16, ни с обучением пилотов. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

"У Испании есть F-18 и Eurofighter, у каждого [типа] боевых самолётов своя собственная динамика обучения", — сказала Роблес на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, уточнив, что Мадрид не может помочь Киеву с обучением пилотов.

Она напомнила, что королевство уже передало Украине шесть танков Leopard, а также анонсировала отправку четырёх боевых машин, которые сейчас ремонтируются.

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Ранее Португалия отказалась поставить ВСУ истребители F-16. Глава МИД страны Жуан Гомеш Карвинью заявил, что они нужны Лиссабону для обеспечения безопасности. При этом он указал, что Португалия может помочь с обучением пилотов. Тем временем в Киеве назвали первую страну, которая может отправить F-16.

Никита Никонов
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