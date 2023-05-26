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26 мая, 20:00

ВСУ попытались атаковать "Азовсталь" двумя ракетами Storm Shadow

В результате удара по Мариуполю, который был нанесён украинскими военными дальнобойными ракетами Storm Shadow, никто не пострадал. Об этом рассказал мэр города Олег Моргун.

"Сегодня вечером ВФУ обстреляли Мариуполь. В направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты. На место выехали оперативные службы. К счастью, по предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.

Как также стало известно ТАСС, под ударами на этот раз оказался завод "Азовсталь". Источник в силовых структурах ДНР в беседе с агентством рассказал, что ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Сегодня вечером стало известно, что Вооружённые силы Украины выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты. Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, атака была совершена в 20:10.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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