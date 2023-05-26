Украинские войска выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты
Вооружённые силы Украины выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
"20:10 — с северо-запада в направлении н.п. Мариуполь выпущено 2 дальнобойные ракеты", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные три раза за день нанесли удар по Калининскому району Донецка. Последний из них наносился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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ТАСС / Иван Ноябрев