Украинские войска третий раз за день обстреляли Донецк ракетами
Украинские военные третий раз за день нанесли удар по Калининскому району Донецка. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Предварительно, HIMARS", — сказал агентству осведомлённый собеседник.
В телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, говорится, что ВСУ выпустили по Калининскому району две ракеты из РСЗО. Тип установки в ведомстве не уточнили.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу. Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска утром 26 мая дважды ударили по Калининскому району из РСЗО HIMARS. Погибла молодая женщина.
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