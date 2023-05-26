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26 мая, 13:15

Украинские войска третий раз за день обстреляли Донецк ракетами

Украинские военные третий раз за день нанесли удар по Калининскому району Донецка. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Предварительно, HIMARS", — сказал агентству осведомлённый собеседник.

В телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, говорится, что ВСУ выпустили по Калининскому району две ракеты из РСЗО. Тип установки в ведомстве не уточнили.

Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли под Донецком за сутки

Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли под Донецком за сутки

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу. Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска утром 26 мая дважды ударили по Калининскому району из РСЗО HIMARS. Погибла молодая женщина.

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Wikipedia / 3dmardivcommstrat

Наталья Исакова
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