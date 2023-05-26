Украинские войска третий раз за день обстреляли Донецк ракетами

Украинские военные третий раз за день нанесли удар по Калининскому району Донецка. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Предварительно, HIMARS", — сказал агентству осведомлённый собеседник.

В телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, говорится, что ВСУ выпустили по Калининскому району две ракеты из РСЗО. Тип установки в ведомстве не уточнили.