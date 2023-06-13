Путин уверен, что Россия выполнит все задачи СВО

Россия решит все задачи специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что никаких принципиальных изменений в них по сравнению с начальным периодом СВО не произошло.

"Да, к сожалению, пока обстрелы есть. Но в целом методично будем к этому [целям СВО] идти и работать над этим, решать. И я уверен, что мы решим этот вопрос", — сказал Путин на встрече с военкорами.