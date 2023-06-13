Необходимости в дополнительной мобилизации граждан сегодня в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин заявил, что не видит необходимости в объявлении новой мобилизации. Видео © LiFE

"Нет такой необходимости сегодня. Мы начиная с января этого года на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч [контрактников]. А вместе с добровольцами — 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч. А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят. 156 тысяч человек, и работа продолжается", — сказал Путин.

Он добавил, что всего за неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тысячи человек, и оборонное ведомство в этих условиях "докладывает, что необходимости в мобилизации нет на сегодняшний день".