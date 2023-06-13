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Опубликовано 13 июня 2023, 14:40
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Путин заявил, что не видит необходимости в объявлении новой мобилизации

Необходимости в дополнительной мобилизации граждан сегодня в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин заявил, что не видит необходимости в объявлении новой мобилизации. Видео © LiFE

"Нет такой необходимости сегодня. Мы начиная с января этого года на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч [контрактников]. А вместе с добровольцами — 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч. А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят. 156 тысяч человек, и работа продолжается", — сказал Путин.

Он добавил, что всего за неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тысячи человек, и оборонное ведомство в этих условиях "докладывает, что необходимости в мобилизации нет на сегодняшний день".

Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России
Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России

Напомним, на этой же встрече Путин заявил, что потери российских военных в десять раз меньше, чем у украинских в ходе контрнаступления последних.

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Агентство "Москва" \ Пелагия Тихонова

Андрей Григорьев
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