Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. Об этом он сказал в ходе встречи с ведущими военкорами страны.

"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам", — сказал Путин.