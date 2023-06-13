Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом

России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

Говоря о причинах украинского конфликта, Путин напомнил, что президент соседней страны Виктор Ющенко пришёл к власти с помощью госпереворота, который "хотя бы прошёл относительно мирным способом".

"Мы же общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам — "ну, пожалуйста". Нет — дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским украинским народом", — пояснил российский лидер.