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Опубликовано 13 июня 2023, 14:17

Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом

России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

Говоря о причинах украинского конфликта, Путин напомнил, что президент соседней страны Виктор Ющенко пришёл к власти с помощью госпереворота, который "хотя бы прошёл относительно мирным способом".

"Мы же общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам — "ну, пожалуйста". Нет — дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским украинским народом", — пояснил российский лидер.

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть
Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Ранее Путин в ходе той же встречи заявил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер и не будут меняться. Прежде он также подчёркивал, что СВО была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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