Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом
России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.
Говоря о причинах украинского конфликта, Путин напомнил, что президент соседней страны Виктор Ющенко пришёл к власти с помощью госпереворота, который "хотя бы прошёл относительно мирным способом".
"Мы же общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам — "ну, пожалуйста". Нет — дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским украинским народом", — пояснил российский лидер.
Ранее Путин в ходе той же встречи заявил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер и не будут меняться. Прежде он также подчёркивал, что СВО была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.