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Опубликовано 13 июня 2023, 15:22

Путин заявил, что российским военным нужно больше беспилотников

Путин: России не хватает БПЛА, но ВС РФ используют их эффективнее противника

Россия до сих пор нуждается в большем количестве беспилотников. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства обратил внимание, что ещё примерно восемь лет назад РФ начала перевооружение армии, был сделан "солидный задел". Однако, продолжил глава государства, в ходе СВО "стало понятно, что многих вещей не хватает".

"Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА. Да, и летательные аппараты эти — беспилотники. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно", — подчеркнул Путин.

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При этом российский лидер заметил, что бойцы ВС РФ используют имеющиеся БПЛА гораздо эффективнее, чем противник.

Лайф также писал, что Путин, отвечая военкорам на вопрос об украинских диверсиях с беспилотниками, заявил об отсутствии сомнений в том, что Москва, как и другие города России, вскоре будет полностью защищена от атак БПЛА. Глава государства привёл в пример опыт борьбы с дронами в Сирии. Там, по его словам, была похожая ситуация, однако наши военные быстро научились подавлять вражеские беспилотники.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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