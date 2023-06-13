"Это решаемая задача": Путин уверен, что города России будут защищены от атак БПЛА

Президент РФ Владимир Путин, отвечая военкорам на вопрос об украинских диверсиях с беспилотниками, заявил об отсутствии сомнений в том, что Москва, как и другие города России, вскоре будет полностью защищена от атак БПЛА.

Глава государства привёл в пример опыт борьбы с дронами в Сирии. Там, по его словам, была похожая ситуация, однако наши военные быстро научились подавлять вражеские беспилотники. В России, как подчеркнул президент, сейчас как раз работают над этой проблемой.