"Это решаемая задача": Путин уверен, что города России будут защищены от атак БПЛА
Путин выразил уверенность, что города России будут защищены от атак БПЛА
Президент РФ Владимир Путин, отвечая военкорам на вопрос об украинских диверсиях с беспилотниками, заявил об отсутствии сомнений в том, что Москва, как и другие города России, вскоре будет полностью защищена от атак БПЛА.
Глава государства привёл в пример опыт борьбы с дронами в Сирии. Там, по его словам, была похожая ситуация, однако наши военные быстро научились подавлять вражеские беспилотники. В России, как подчеркнул президент, сейчас как раз работают над этой проблемой.
"Это решаемая задача <...> Нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. Это, конечно, делается. Что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений никаких нет. Надо соответствующим образом наладить эту работу", — добавил Путин.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков