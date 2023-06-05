CNN узнал, как Киеву удалось провернуть атаку дронов на Москву
CNN: Украина создала в РФ сеть диверсантов, которым передаёт детали для сбора беспилотников
Американский телеканал CNN утверждает, что Киев создал на территории России сеть агентов, которые получают дроны и организуют диверсии. Издание ссылается на источники, связанные с американской разведкой.
По данным CNN, Украина частями перевозит дроны на территорию нашей страны, а собирают их якобы уже здесь. К управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки — те же самые, что стояли за недавней атакой дронов на Москву.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными.
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