CNN узнал, как Киеву удалось провернуть атаку дронов на Москву

Американский телеканал CNN утверждает, что Киев создал на территории России сеть агентов, которые получают дроны и организуют диверсии. Издание ссылается на источники, связанные с американской разведкой.

По данным CNN, Украина частями перевозит дроны на территорию нашей страны, а собирают их якобы уже здесь. К управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки — те же самые, что стояли за недавней атакой дронов на Москву.