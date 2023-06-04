Песков: Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
Президент России Владимир Путин в день атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, в том числе по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своём телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Песков добавил, что затем президент дал соответствующие указания как Верховный главнокомандующий.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто из граждан серьёзно не пострадал. 1 июня в столице завершили восстановительные работы в повреждённых при атаке БПЛА домах.
ТАСС / The Kremlin Moscow