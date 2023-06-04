Песков: Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Президент России Владимир Путин в день атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, в том числе по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своём телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.