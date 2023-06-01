В Москве завершили восстановительные работы в повреждённых при атаке БПЛА домах

Все восстановительные работы в повреждённых при атаке дронов на Москву домах полностью завершены. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры", — написал Собянин в телеграм-канале.

По его словам, там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах. Кроме того, дополнительно было проведено обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения.