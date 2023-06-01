В Москве завершили восстановительные работы в повреждённых при атаке БПЛА домах
Все восстановительные работы в повреждённых при атаке дронов на Москву домах полностью завершены. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры", — написал Собянин в телеграм-канале.
По его словам, там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах. Кроме того, дополнительно было проведено обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения.
Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно, подчеркнул Собянин. Как он утверждает, все жители вернулись к привычной жизни. Мэр Москвы также поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал.
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