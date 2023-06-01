Американский телеканал выдал видео из США за обрушение дома в Москве

Американский телеканал Newmax выдал кадры обрушения дома в штате Айова за якобы успешно поражённое украинскими дронами здание в Москве. Речь шла о недавней атаке беспилотников на российскую столицу .

Американский телеканал показал кадры из Айовы во время сюжета про Москву. Видео © Newmax

Интересную деталь заметили авторы телеграм-канала "Минправды". При этом редакцию телеканала не смутило, что в репортаже хорошо различимы надписи на английском. Кроме того, на кадрах видно чернокожего мужчину.