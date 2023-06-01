Американский телеканал выдал видео из США за обрушение дома в Москве
Американский телеканал Newmax выдал кадры обрушения дома в штате Айова за якобы успешно поражённое украинскими дронами здание в Москве. Речь шла о недавней атаке беспилотников на российскую столицу.
Американский телеканал показал кадры из Айовы во время сюжета про Москву. Видео © Newmax
Интересную деталь заметили авторы телеграм-канала "Минправды". При этом редакцию телеканала не смутило, что в репортаже хорошо различимы надписи на английском. Кроме того, на кадрах видно чернокожего мужчину.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал.
t.me / minpravda