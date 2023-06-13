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Опубликовано 13 июня 2023, 15:00

Путин: ВПК Украины "ни шиша не производит" и перестанет скоро существовать

Военно-промышленный комплекс Украины ничего не производит и в скором времени перестанет существовать. Такое заявление во время встречи с военкорами сделал президент РФ Владимир Путин.

"На чём воюют ВСУ? "Леопарды" [украинский ВПК] производит или "Брэдли"? Или даже пока не поступившие на вооружение [истребители] F-16? Ни шиша не производят. ВПК скоро вообще перестанет существовать украинский", — сказал лидер РФ.

Путин подчеркнул, что боеприпасы и технику Украине привозят из-за рубежа. А ведь так долго протянуть невозможно, отметил он.

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Ранее Путин заявил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы. Они несут большие потери, но умалчивают об этом.

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ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Александр Юнашев
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