Путин заявил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы

В нападении на российские регионы принимают участие наёмники из Польши. Они несут большие потери, но скрывают информацию об этом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Польские наёмники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные", — ответил он на вопрос об участии польских наёмников в атаках на приграничные территории РФ.