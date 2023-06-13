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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 14:47

Путин заявил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы

В нападении на российские регионы принимают участие наёмники из Польши. Они несут большие потери, но скрывают информацию об этом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Польские наёмники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные", — ответил он на вопрос об участии польских наёмников в атаках на приграничные территории РФ.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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