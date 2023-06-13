Путин — о различии властей России и Украины: У нас государство, а там — режим

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с деятельностью спецслужб Украины на территории России продолжается.

По словам главы государства, некоторые результаты этой работы "становятся достоянием гласности и общественность с ними знакома". Речь идёт о задержаниях агентов, сотрудников украинских спецслужб, уточнил Путин.

"Работа идёт. Но хочу отметить: мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас всё-таки государство, страна, а там — режим", — сказал российский лидер в ходе встречи с военкорами.

Путин особо подчеркнул, что власти Украины действуют как режим, основанный на терроре.