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13 июня, 14:44

Путин — о различии властей России и Украины: У нас государство, а там — режим

Путин назвал киевский режим основанным на терроре

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с деятельностью спецслужб Украины на территории России продолжается.

По словам главы государства, некоторые результаты этой работы "становятся достоянием гласности и общественность с ними знакома". Речь идёт о задержаниях агентов, сотрудников украинских спецслужб, уточнил Путин.

"Работа идёт. Но хочу отметить: мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас всё-таки государство, страна, а там — режим", — сказал российский лидер в ходе встречи с военкорами.

Путин особо подчеркнул, что власти Украины действуют как режим, основанный на терроре.

Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила и поддерживала Украину

Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила и поддерживала Украину

Также на этой встрече Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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