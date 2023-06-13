Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила и поддерживала Украину

Несмотря на многолетнюю российскую поддержку экономики Украины, ничего не помогало выстроить нормальные отношения между Москвой и Киевом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счёт дешёвых энергоносителей, того-сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает", — сказал он.

По мнению Путина, вся российская поддержка закончилась после госпереворота на Украине, а сторонников России начали "просто убивать на улицах".