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13 июня, 14:27

Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила и поддерживала Украину

Несмотря на многолетнюю российскую поддержку экономики Украины, ничего не помогало выстроить нормальные отношения между Москвой и Киевом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счёт дешёвых энергоносителей, того-сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает", — сказал он.

По мнению Путина, вся российская поддержка закончилась после госпереворота на Украине, а сторонников России начали "просто убивать на улицах".

Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты от обстрелов

Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты от обстрелов

Также на этой встрече Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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