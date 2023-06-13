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13 июня, 14:52

Путин ответил на вопрос о сроках ротации мобилизованных

Путин: В законе нет сроков ротации мобилизованных, всё зависит от хода СВО

Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства отметил, что в данной ситуации исходить нужно из наличия личного состава, из того, как будет развиваться ситуация на линии соприкосновения и как идёт спецоперация в целом. По мнению Путина, бойцов когда-то надо постепенно начинать возвращать домой, и такой вопрос с Минобороны сейчас уже обсуждается.

"Мы приняли решение о регулярных отпусках, и, что любопытно, кто-то сомневался по поводу того, будут ли возвращаться — практически все возвращаются, в целом 99% возвращаются", — добавил президент.

Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении

Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении

Ранее Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер. По словам главы государства, менять ничего не планируется.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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