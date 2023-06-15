Заявление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ "пока ещё только тестируют контрнаступление", рассчитано исключительно на украинскую аудиторию, поскольку на Западе прекрасно осознают бедственное положение Киева. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

"Заявление "говорящей головы" офиса Зеленского направлено исключительно на украинскую аудиторию. Западные политики и большинство западных СМИ признают, что у ВСУ "что-то пошло не так", констатируют огромные потери и отсутствие каких-либо успехов", — отметил он.

По словам Рудакова, Зеленский и его окружение не могут публично признать факт поражения, поскольку вся украинская пропаганда последних месяцев базировалась на ожидании готовящегося зловещего "контрнаступа". В начале июня спикеры киевского режима обещали показать результаты в течение 10–14 дней, но это время, отметил политолог, уже истекло, а социальные сети между тем переполнены лишь кадрами горящих "Леопардов" и "Брэдли".

"Эти события и в особенности уничтожение большого количества западной техники, возможности которой были явно мифологизированы, ставят аудиторию сторонников Зеленского на грань психологического слома. Спикер офиса Зеленского в данном случае пытается остановить панические настроения, но его попытки смотрятся нелепо и слабо", — заключил собеседник Лайфа.