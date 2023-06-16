"Спят и видят": Путин указал на грёзы поляков о захвате Западной Украины

Польша хочет вернуть Западную Украину и медленно идёт к этому, заметил президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о мотивах западных "сюзников" Киева.

"Ну поляки ладно, у них свои цели: они спят и видят, как вернут Западную Украину, и, судя по всему, к этому идут постепенно", — сказал глава государства.