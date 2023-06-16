Регион

Уведомления отключены

16 июня, 14:15

"Спят и видят": Путин указал на грёзы поляков о захвате Западной Украины

Путин: Поляки спят и видят, как вернут Западную Украину, и к этому идут

Польша хочет вернуть Западную Украину и медленно идёт к этому, заметил президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о мотивах западных "сюзников" Киева.

"Ну поляки ладно, у них свои цели: они спят и видят, как вернут Западную Украину, и, судя по всему, к этому идут постепенно", — сказал глава государства.

Экс-разведчик США предложил отрезать Западную Украину, как раковую опухоль, и отдать Польше

Экс-разведчик США предложил отрезать Западную Украину, как раковую опухоль, и отдать Польше

Ранее Владимир Путин сообщил, что у ВСУ скоро не останется возможности использовать в сражениях собственную военную технику, потому что её почти не осталось. А долго воевать с использованием импортного вооружения у Киева не выйдет.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров