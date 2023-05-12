Экс-разведчик США предложил отрезать Западную Украину как раковую опухоль и отдать Польше

Население Западной Украины отличается от жителей других частей страны — оно пропитано идеологией бандеровцев. Поэтому эту часть Незалежной стоит "отрезать", как раковую опухоль, и отдать Польше. Такое мнение высказал военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать".

Скотт Риттер – о судьбе Западной Украины в шоу "Дайте сказать". Видео © YouTube/"Дайте сказать"

"Население Западной Украины идеологически, этнически, религиозно отличается от остального населения Украины. Это сердце идеологии бандеровцев. И история выживания бандеровцев показывает, что эту идеологию очень сложно уничтожить. И вопрос в том, как России с этим работать. Нужно наводить порядок на Западной Украине. Как её денацифицировать? Это будет настоящий рак, потому что проблема никуда не уйдёт", — сказал Риттер.

Поэтому, по его мнению, "раковую опухоль" в виде Западной Украины стоит "отрезать" и передать Польше — чтобы она уже думала, что с этой территорией делать.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер также рассказывает, какой американцы видят Россию, как американская разведка просчиталась с Владимиром Путиным и что случилось со знаменитой американской "советологией". Полный выпуск смотрите здесь.