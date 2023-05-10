Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 18:49

"С ума сошли совсем!": Жителей Калининграда уморило решение Польши называть город Крулевцом

SHOT узнал об отношении жителей Калининграда к "новому" названию города

Жители Калининграда по-разному отнеслись к "новому" названию Крулевец, данному городу польскими властями. Как выяснил SHOT, большинство высказались о решении соседей с иронией, а кто-то возмутился.

Опрос жителей Калининграда на тему "нового" названия Крулевец. Видео © SHOT

"Чё они, [с ума сошли], что ли совсем? Какой Крулевец? Калининград — это Россия. Свои города пусть переименовывают", возмутился случайный прохожий.

"Да это глупость такая, что я об этом даже говорить не хочу, и недостойно", — высказалась пенсионерка.

Власти сочли инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец

Власти сочли инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец

Напомним, Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша официально переименовала Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Калининград
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров