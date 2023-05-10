"С ума сошли совсем!": Жителей Калининграда уморило решение Польши называть город Крулевцом

Жители Калининграда по-разному отнеслись к "новому" названию Крулевец, данному городу польскими властями. Как выяснил SHOT, большинство высказались о решении соседей с иронией, а кто-то возмутился.

Опрос жителей Калининграда на тему "нового" названия Крулевец. Видео © SHOT

"Чё они, [с ума сошли], что ли совсем? Какой Крулевец? Калининград — это Россия. Свои города пусть переименовывают", — возмутился случайный прохожий.