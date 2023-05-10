"С ума сошли совсем!": Жителей Калининграда уморило решение Польши называть город Крулевцом
SHOT узнал об отношении жителей Калининграда к "новому" названию города
Жители Калининграда по-разному отнеслись к "новому" названию Крулевец, данному городу польскими властями. Как выяснил SHOT, большинство высказались о решении соседей с иронией, а кто-то возмутился.
Опрос жителей Калининграда на тему "нового" названия Крулевец. Видео © SHOT
"Чё они, [с ума сошли], что ли совсем? Какой Крулевец? Калининград — это Россия. Свои города пусть переименовывают", — возмутился случайный прохожий.
"Да это глупость такая, что я об этом даже говорить не хочу, и недостойно", — высказалась пенсионерка.
Напомним, Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша официально переименовала Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.