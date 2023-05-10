В Польше попытались оправдать "новое имя" Калининграда доводами о Канте

Варшава не видит ничего странного в своём решении называть российский Калининград польским словом Крулевец и не считает, что здесь есть политическая подоплёка. Об этом сказал глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал, сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы назывался на польском языке Крулевцем", — пояснил он журналистам.