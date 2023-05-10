В Польше попытались оправдать "новое имя" Калининграда доводами о Канте
Власти Польши не увидели политического контекста в переименовании Калининграда
Варшава не видит ничего странного в своём решении называть российский Калининград польским словом Крулевец и не считает, что здесь есть политическая подоплёка. Об этом сказал глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал, сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы назывался на польском языке Крулевцем", — пояснил он журналистам.
Однако Пшидач не стал упоминать, что польское название город носил в очень далёком 15 веке. Чиновник заявил, что философ Иммануил Кант родился в Крулевце, о чём якобы знают все, кто обладает "минимальными историческими знаниями". Пшидач "забыл", что тогда город вообще именовался Кёнигсбергом. Также чиновник решил умолчать об итогах Второй мировой войны, когда Калининградская область на законных основаниях отошла России.
Напомним, в Польше официально переименовали Калининград в рамках "борьбы с Русским миром". Гражданам страны рекомендовали использовать новое название — Крулевец. В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием.
ТАСС / Виталий Невар