Власти сочли инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец
Власти Калининградской области считают инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец. Варшаве напомнили, что с таким же успехом Гданьск можно называть Данцигом, и призвали всё же пользоваться официальными топонимами.
"У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Всё остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других", — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
Напомним, в Польше официально переименовали Калининград в рамках "борьбы с Русским миром". Гражданам страны рекомендовали использовать новое название — Крулевец. В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы граничит с безумием.
ТАСС / Виталий Невар