Останется наедине с Россией: Польше предрекли непростую судьбу после поражения Киева в конфликте

У Украины всё меньше шансов на победу в вооружённом конфликте, а когда это случится, США переключатся на противостояние с Китаем, оставив Польшу наедине с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Анджей Шлензак.

По его словам, своими действиями Штаты стремятся максимально ослабить Россию, однако КНР не позволит этого сделать, вступив в эту игру уже в качестве глобальной, а не региональной державы. Причём это не только приблизит прямое столкновение Пекина и Вашингтона, но и сильно отразится на самой Польше.

"Теперь рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, сводящееся к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь уже не Украине, а Польше?" — добавил обозреватель.

Более того, утверждает Шлензак, Польша уже находится в состоянии конфликта с Россией из-за всей масштабной военной помощи Украине.