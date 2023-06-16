Путин: России необходимо перейти к суверенной экономике

России необходимо перейти к суверенной экономике, которая будет сама формировать спрос. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. Под ней, объяснил он, предполагается масштабное наращивание производства, сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктуры, освоение передовых технологий, а также создание современных индустриальных мощностей и "целых отраслей".

"Речь идёт о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует. <...> Её часто называют экономикой предложения", — сказал он.