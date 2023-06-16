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16 июня, 12:59

Путин пообещал продолжить "расшивку узких мест" в инфраструктуре

Россия продолжит "расшивку узких мест" в инфраструктуре, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест", сказал он.

Глава государства отметил, что таких мест в стране ещё достаточно, а в центре внимания в ходе решения этого вопроса будут морские порты и пограничные пункты пропуска.

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Также в ходе своей речи Владимир Путин указал на мировое лидерство России в экспорте пшеницы. По его словам, наша страна и дальше будет вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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