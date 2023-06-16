Путин пообещал продолжить "расшивку узких мест" в инфраструктуре

Россия продолжит "расшивку узких мест" в инфраструктуре, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест", — сказал он.

Глава государства отметил, что таких мест в стране ещё достаточно, а в центре внимания в ходе решения этого вопроса будут морские порты и пограничные пункты пропуска.