Путин пообещал продолжить "расшивку узких мест" в инфраструктуре
Россия продолжит "расшивку узких мест" в инфраструктуре, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест", — сказал он.
Глава государства отметил, что таких мест в стране ещё достаточно, а в центре внимания в ходе решения этого вопроса будут морские порты и пограничные пункты пропуска.
Также в ходе своей речи Владимир Путин указал на мировое лидерство России в экспорте пшеницы. По его словам, наша страна и дальше будет вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
LIFE / Павел Баранов