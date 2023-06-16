Путин заявил, что Россия сохранила лидерские позиции по экспорту зерна и пшеницы
Поставки агропромышленного комплекса России вышли на новый максимум. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвав цифру 41 млрд долларов.
"Вот уже десять лет Россия стабильно находится в пятёрке ведущих экспортёров зерна, а с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы. Номер один на мировом рынке! Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают ещё один шаг вперёд и вновь обновят рекорд по экспорту этой культуры", — обратил внимание российский лидер.
Путин подчеркнул, что наша страна будет продолжать активно участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказывать помощь странам, в том числе африканским, которые испытывают дефицит продуктов питания.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться, а также проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот.
LIFE / Павел Баранов