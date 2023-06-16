Путин заявил, что Россия сохранила лидерские позиции по экспорту зерна и пшеницы

"Вот уже десять лет Россия стабильно находится в пятёрке ведущих экспортёров зерна, а с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы. Номер один на мировом рынке! Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают ещё один шаг вперёд и вновь обновят рекорд по экспорту этой культуры", — обратил внимание российский лидер.