Путин: В ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот
Минпромторг внёс изменения в масштабную судостроительную программу для обновления торгового флота России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Для реализации этой инициативы будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), проанонсировал глава государства.
"Только в рамках данной программы в 2023–2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", — отметил Путин.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что под многими иностранными брендами в России теперь продаётся продукция, которая полностью производится на отечественных мощностях, но при этом наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться.
LIFE