Путин: В ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот

Минпромторг внёс изменения в масштабную судостроительную программу для обновления торгового флота России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) . Для реализации этой инициативы будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), проанонсировал глава государства.

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что под многими иностранными брендами в России теперь продаётся продукция, которая полностью производится на отечественных мощностях, но при этом наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться.