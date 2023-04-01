В Африке пообещали России квоты на ловлю рыбы в Атлантике

Страны Западной Африки заинтересованы в том, чтобы Россия возобновила ловлю рыбы в Атлантике, они готовы выдавать соответствующие квоты. Об этом заявил замглавы Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов.

"Такие предложения нам высказываются. Я встречался с послом Мавритании, с торгово-промышленными палатами, представителями деловых кругов Мавритании, Гвинеи, Ганы, Бенина. Все они заявляют о готовности выдавать квоты российской стороне на взаимовыгодных условиях для возобновления рыбного лова у их берегов", — приводит ТАСС слова Мурадова.

Однако, как добавил он, для возобновления ловли рыбы в Атлантике России нужно развивать профильный флот, создавать в том регионе рыбопромысловые базы, обновлять предприятия по приёмке и переработке рыбы в Керчи и Севастополе. Мурадов подчеркнул, что всё это потребует времени.

"Но, как мы видим в Крыму, продовольственная ситуация в мире диктует серьёзные и долговременные меры по развитию рыбной отрасли", — сказал постпред Крыма.