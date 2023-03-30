В Конго указали на провал США в борьбе с Россией за две части света

Россия одерживает победу над западными странами в вопросе поддержки развивающихся государств. Такое мнение высказал депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.

"Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет", — считает он.

Вместо того чтобы встать на сторону Запада, Африка не выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает санкции против Москвы. Журналист напомнил о том, что российско-африканские отношения лишь укрепляются, несмотря на усилия США разорвать их. В частности, Лиссуба также напомнил, что ДР Конго подписала с Москвой несколько договоров о сотрудничестве, а РФ в условиях глобального дефицита поставила Малави десятки тонн удобрений.