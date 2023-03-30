В Конго указали на провал США в борьбе с Россией за две части света
Politico: Россия одержала верх над США в отношениях с государствами Африки и Азии
Россия одерживает победу над западными странами в вопросе поддержки развивающихся государств. Такое мнение высказал депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.
"Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет", — считает он.
Вместо того чтобы встать на сторону Запада, Африка не выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает санкции против Москвы. Журналист напомнил о том, что российско-африканские отношения лишь укрепляются, несмотря на усилия США разорвать их. В частности, Лиссуба также напомнил, что ДР Конго подписала с Москвой несколько договоров о сотрудничестве, а РФ в условиях глобального дефицита поставила Малави десятки тонн удобрений.
В то время как Россия укрепляет политические отношения с африканскими странами, президент Франции Эмманюэль Макрон решил закончить тур по Африке пьянкой в клубе. Тягу Макрона к отдыху в ночных клубах не оценили в его родной стране, которая уже пережила несколько волн протестов из-за пенсионной реформы. Так, известный историк Эрик Анкоу указал на недопустимость такого поведения и призвал покончить с правлением нынешнего президента.
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